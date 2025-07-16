Власти Каширы проверили ход ремонта плотины в деревне Знаменское

16 июля 2025, 09:56

Видео: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Ремонт плотины на реке Сухая Любинка проводится в деревне Знаменское городского округа Кашира. Ход работ проверил временно исполняющий полномочия главы округа Роман Пичугин. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





В рамках осмотра Роман Пичугин провёл выездное совещание с подрядчиками, которые капитально ремонтировали плотину в 2023 году.





«Несмотря на ранее применённые штрафные санкции, до сих пор не устранён ряд недочётов. Это недопустимо. Дал чёткое поручение: все замечания должны быть устранены в кратчайшие сроки», — написал Роман Пичугин в своих соцсетях.