Власти Каширы проверили ход ремонта плотины в деревне Знаменское
Видео: пресс-служба администрации г.о. Кашира
Ремонт плотины на реке Сухая Любинка проводится в деревне Знаменское городского округа Кашира. Ход работ проверил временно исполняющий полномочия главы округа Роман Пичугин. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
В рамках осмотра Роман Пичугин провёл выездное совещание с подрядчиками, которые капитально ремонтировали плотину в 2023 году.
«Несмотря на ранее применённые штрафные санкции, до сих пор не устранён ряд недочётов. Это недопустимо. Дал чёткое поручение: все замечания должны быть устранены в кратчайшие сроки», — написал Роман Пичугин в своих соцсетях.Он отметил, что особое внимание должно быть уделено примыканию труб к сбросной камере. Подрядчики должны привести всё в порядок к пятнице. Результат Роман Пичугин планирует проверить лично.
Плотину на реке Сухая Любинка подмыло весной 2024 года, из-за чего в деревне ввели режим чрезвычайного положения. Затем в Знаменском проложили объездную дорогу, а плотину начали чинить.