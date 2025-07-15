В Раменском завершили замену асфальта на Дергаевской улице
Видео: пресс-служба администрации Раменского м.о.
Обновление асфальтового покрытия завершили на Дергаевской улице в Раменском, работы были проведены на участке протяжённостью 450 метров. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.
Гарантийный срок службы нового дорожного полотна составляет восемь лет. Качество выполненных работ проверил глава округа Эдуард Малышев.
«В приоритете строгий контроль качества материалов и соблюдения графика работ. Подрядчик, Раменское ДРСУ, выполняет работы в установленные сроки», — отметил Эдуард Малышев.Помимо укладки асфальта на проезжую часть, в программу ремонта вошло обустройство тротуаров и установка урн вдоль обновлённого участка дороги. Эти меры направлены на создание комфортной среды для пешеходов.