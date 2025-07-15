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В Раменском завершили замену асфальта на Дергаевской улице

Видео: пресс-служба администрации Раменского м.о.

Обновление асфальтового покрытия завершили на Дергаевской улице в Раменском, работы были проведены на участке протяжённостью 450 метров. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.



Гарантийный срок службы нового дорожного полотна составляет восемь лет. Качество выполненных работ проверил глава округа Эдуард Малышев.

«В приоритете строгий контроль качества материалов и соблюдения графика работ. Подрядчик, Раменское ДРСУ, выполняет работы в установленные сроки», — отметил Эдуард Малышев.
Помимо укладки асфальта на проезжую часть, в программу ремонта вошло обустройство тротуаров и установка урн вдоль обновлённого участка дороги. Эти меры направлены на создание комфортной среды для пешеходов.
Лев Каштанов

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