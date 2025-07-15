Воробьёв: 1 этап реконструкции очистных сооружений Дубны завершат в 2028 году

15 июля 2025, 14:44

оригинал Андрей Воробьёв (в центре) (Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области)

Реконструкция очистных сооружений в Дубне повысит качество жизни большого числа жителей и позволит дальше развивать наукоград. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, который проверил на стройплощадке ход работ.





Очистные находятся в Левобережном районе города. Они были построены полвека назад и сейчас работают на пределе возможностей из-за высокого износа конструкций и оборудования. Масштабная реконструкция началась в прошлом году. Предполагается строительство нового очистного комплекса и модернизация старого.

«Это главные действующие очистные сооружения Дубны. Мы начали первый этап, который должны завершить в 2028 году. Будут построены новые очистные. Затем начнём обновлять старые, тем самым увеличим мощность до 50 тысяч кубов в сутки. Это будет сделано для соблюдения всей экологической программы, чтобы город мог расширяться, в особой экономической зоне росли предприятия, можно было расселять аварийное жильё. Всё это нуждается в качественных, современных очистных сооружениях», – отметил Воробьёв.

«Во многих округах Подмосковья мы или модернизируем, или строим такие объекты. Это критически важно с точки зрения экологии и развития территорий. Предусмотрен большой объём финансирования из регионального и федерального бюджетов. Это долгосрочная программа, и она не заканчивается только на строительстве очистных, так как сети, которые подводятся к ним, тоже нуждаются в модернизации», – добавил глава региона

«Оборудование на существующих сооружениях морально устарело. Часть его каждый месяц приходится выводить из работы, чтобы сделать ремонт и достичь необходимого уровня очистки воды. Поэтому строительство новых очистных сооружений очень важно. Это облегчит работу операторов, слесарей, ремонтников, машинистов насосных установок и дежурного персонала. Процессы контроля входящих стоков и выходной воды будут автоматизированы», – рассказал гендиректор Производственно-технического объединения городского хозяйства Сергей Трушин.

«Новые очистные сооружения уникальны тем, что здесь используется высокотехнологичное оборудование, которое позволяет очистить канализационные сточные воды до проектных показателей. За счёт современных технологий мощность очистных возрастет более чем в полтора раза. Они будут обслуживать 74 тыс. человек, а также позволят дальше развивать ОЭЗ «Дубна», предприятия военно-промышленного комплекса, строить новое, комфортное жильё», – поделился планами руководитель проекта ООО «Энергострой» Артур Султанбеков.