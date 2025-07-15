Воробьёв: 1 этап реконструкции очистных сооружений Дубны завершат в 2028 году
Реконструкция очистных сооружений в Дубне повысит качество жизни большого числа жителей и позволит дальше развивать наукоград. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, который проверил на стройплощадке ход работ.
Очистные находятся в Левобережном районе города. Они были построены полвека назад и сейчас работают на пределе возможностей из-за высокого износа конструкций и оборудования. Масштабная реконструкция началась в прошлом году. Предполагается строительство нового очистного комплекса и модернизация старого.
«Это главные действующие очистные сооружения Дубны. Мы начали первый этап, который должны завершить в 2028 году. Будут построены новые очистные. Затем начнём обновлять старые, тем самым увеличим мощность до 50 тысяч кубов в сутки. Это будет сделано для соблюдения всей экологической программы, чтобы город мог расширяться, в особой экономической зоне росли предприятия, можно было расселять аварийное жильё. Всё это нуждается в качественных, современных очистных сооружениях», – отметил Воробьёв.Он напомнил, что по программе президента сдано уже 15 очистных сооружений. Сейчас в работе находятся 11 и ещё восемь – на стадии проектирования.
«Во многих округах Подмосковья мы или модернизируем, или строим такие объекты. Это критически важно с точки зрения экологии и развития территорий. Предусмотрен большой объём финансирования из регионального и федерального бюджетов. Это долгосрочная программа, и она не заканчивается только на строительстве очистных, так как сети, которые подводятся к ним, тоже нуждаются в модернизации», – добавил глава регионаРеконструкция городских очистных сооружений в Дубне включает три этапа. На первом построят современный высокотехнологичный комплекс мощностью 26 тыс. кубометров в сутки. Там будут реализованы передовые решения в очистке и обеззараживании сточных вод с автоматизированным управлением, что скажется на экологии Волги. Работы идут по графику, завершить их планируют в августе 2028 года.
«Оборудование на существующих сооружениях морально устарело. Часть его каждый месяц приходится выводить из работы, чтобы сделать ремонт и достичь необходимого уровня очистки воды. Поэтому строительство новых очистных сооружений очень важно. Это облегчит работу операторов, слесарей, ремонтников, машинистов насосных установок и дежурного персонала. Процессы контроля входящих стоков и выходной воды будут автоматизированы», – рассказал гендиректор Производственно-технического объединения городского хозяйства Сергей Трушин.На втором этапе мощность очистных увеличат до 36 тыс. кубометров в сутки. А на третьем производительность вырастет до 50 тыс. кубометров в сутки.
«Новые очистные сооружения уникальны тем, что здесь используется высокотехнологичное оборудование, которое позволяет очистить канализационные сточные воды до проектных показателей. За счёт современных технологий мощность очистных возрастет более чем в полтора раза. Они будут обслуживать 74 тыс. человек, а также позволят дальше развивать ОЭЗ «Дубна», предприятия военно-промышленного комплекса, строить новое, комфортное жильё», – поделился планами руководитель проекта ООО «Энергострой» Артур Султанбеков.В Подмосковье уже обновлено 15 очистных сооружений. В этом году завершат реконструкцию очистных в пяти округах, стартуют работы в восьми. Ввод очистных сооружений там намечен на 2028 год.
В 2029-2030 годы подобные объекты обновят в пяти округах. Это позволит улучшить качество водоотведения для более чем 2,5 млн жителей Подмосковья.