В Истре на месте рухнувшего из-за ливней моста устроили временную переправу
Видео: Юлия Степанова
В муниципальном округе Истра, где из-за проливного дождя обрушился мост, организовали временную переправу. Об этом сообщает корреспондент с места событий.
Мост возле СНТ «Юбилейный-111» рухнул в понедельник. Около 70 человек оказались полностью отрезаны от транспортного сообщения. Они находятся на изолированном участке суши. Пять человек изъявили желание покинуть территорию, и их эвакуировали работники Мособлпожспаса.
Местные жители поблагодарили губернатора Московской области Андрея Воробьёва и главу муниципального округа Татьяну Витушеву за оперативное решение проблемы.
«Андрей Юрьевич, все мы хотим сказать вам огромное спасибо за очень быстрое решение вопроса по ликвидации аварии. У нас рухнул мост, и мы остались отрезанными от большой земли. Вчера Татьяна Семёновна полдня у нас тут была, решала все вопросы. Всё было очень быстро решено, и сегодня мы с мостом. От всего нашего СНТ большое вам человеческое спасибо», – сказала одна из жительниц.Сейчас ликвидация последствий ливней с грозами продолжается. Территорию очищают от мусора обломков, идёт постоянное наблюдение за подтопленными участками.