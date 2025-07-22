В Истре на месте рухнувшего из-за ливней моста устроили временную переправу

22 июля 2025, 20:45

Видео: Юлия Степанова

В муниципальном округе Истра, где из-за проливного дождя обрушился мост, организовали временную переправу. Об этом сообщает корреспондент с места событий.





Мост возле СНТ «Юбилейный-111» рухнул в понедельник. Около 70 человек оказались полностью отрезаны от транспортного сообщения. Они находятся на изолированном участке суши. Пять человек изъявили желание покинуть территорию, и их эвакуировали работники Мособлпожспаса.



Местные жители поблагодарили губернатора Московской области Андрея Воробьёва и главу муниципального округа Татьяну Витушеву за оперативное решение проблемы.

«Андрей Юрьевич, все мы хотим сказать вам огромное спасибо за очень быстрое решение вопроса по ликвидации аварии. У нас рухнул мост, и мы остались отрезанными от большой земли. Вчера Татьяна Семёновна полдня у нас тут была, решала все вопросы. Всё было очень быстро решено, и сегодня мы с мостом. От всего нашего СНТ большое вам человеческое спасибо», – сказала одна из жительниц.