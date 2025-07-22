В Подмосковье с начала месяца отремонтировали более 230 дорожных знаков
Более повреждённых 230 знаков, находящихся на региональных дорогах Московской области, привели в порядок специалисты Мосавтодора с начала июля. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Дорожники починили погнутые, подвергшиеся коррозии и выцветшие знаки, очистили расписанные вандалами и вернули на место отсутствующие.
«Работы провели в черте шести городов: на Курской улице в Подольске, улице Минина в Дмитрове, Советской улице в Королёве, проспекте Ракетостроителей в Долгопрудном, улице Ленина в Лобне и Староямской улице в Клину», — говорится в сообщении.Кроме того, знаки отремонтировали в четырёх малых населённых пунктах: в деревне Чернево Волоколамского округа, в солнечногорском посёлке Майдарово, на улице Первомайская в люберецком посёлке Чкалово и на повороте на деревню Былино Сергиево-Посадского округа.