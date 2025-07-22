Восстановление Быковского пруда планируют завершить в ноябре
Глава Раменского муниципального округа Эдуард Малышев проверил ход работ по восстановлению Быковского пруда. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Быковский пруд – одно из любимых мест отдыха раменчан. Однако с годами водоём перестал снабжаться подземными ключами, что привело к увеличению иловых отложений. За 10 лет уровень воды упал более чем на 1,5 м, и пруд начал терять свою красоту. Поэтому местные жители давно ждали обновления водоёма. В мае началась его реабилитация, – рассказали в пресс-службе.Как напомнили в администрации, план по очистке водоёма составили в прошлом году по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва. Это первый в Подмосковье подобный проект полноценной экологической реабилитации.
Задача – очистить и углубить дно пруда, укрепить берега и восстановить его естественную экосистему. Будут проведены демонтаж дамбы и обустройство перегрузочной площадки. По контракту все работы должны завершить в ноябре.