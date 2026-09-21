В Кемерове начали подавать отопление в жилые дома
В Кемерове 21 сентября, в понедельник, стартовал отопительный сезон. На сегодняшний день тепло уже получили более 80% домов. Об этом сообщил глава города Дмитрий Анисимов.
По данным «Сiбдепо», процесс подачи тепла в жилые дома осуществляется в несколько этапов. Сейчас энергетики проводят работы по увеличению нагрузки на тепловых источниках и насосных станциях.
«Параллельно сотрудники управляющих компаний занимаются запуском систем отопления в многоквартирных жилых домах», — отметил Анисимов.
Сейчас уже более 80% жилых зданий в Кемерове подключены к системе отопления. Анисимов уточнил, что процесс подачи тепла занимает некоторое время, и призвал местных жителей проявить терпение и понимание. Все вопросы по отоплению можно задать специалистам горячей линии «Жилкомцентра».