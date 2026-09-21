В Кемерове начали подавать отопление в жилые дома

21 сентября 2026, 16:43

Фото: iStock/almaphoto

В Кемерове 21 сентября, в понедельник, стартовал отопительный сезон. На сегодняшний день тепло уже получили более 80% домов. Об этом сообщил глава города Дмитрий Анисимов.





По данным «Сiбдепо», процесс подачи тепла в жилые дома осуществляется в несколько этапов. Сейчас энергетики проводят работы по увеличению нагрузки на тепловых источниках и насосных станциях.





«Параллельно сотрудники управляющих компаний занимаются запуском систем отопления в многоквартирных жилых домах», — отметил Анисимов.