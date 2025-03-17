В Кемерове начали строить центр высокотехнологичного протезирования

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В Кемерове началось строительство центра высокотехнологичного протезирования, где будет проводиться комплексная реабилитация.
По данным «Сiбдепо», его построят на средства инвестора. Работать центр будет на базе Кузбасского реабилитационного центра.
Ход строительства проверили министр энергетики России Сергей Цивилев совместно с статс-секретарем — заместителем министра обороны России, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева, представителем президента России в Сибирском федеральном округе Анатолием Серышевым. Вместе с ними приехал на объект и губернатор Кузбасса Илья Середюк.
В центре планируется проводить комплексную реабилитацию с использованием протезов нижних и верхних конечностей.
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Ход строительства проверили министр энергетики России Сергей Цивилев совместно с статс-секретарем — заместителем министра обороны России, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева, представителем президента России в Сибирском федеральном округе Анатолием Серышевым. Вместе с ними приехал на объект и губернатор Кузбасса Илья Середюк.
«Работы идут в графике. Этому способствовала и тёплая зима: из-за погоды работы приостанавливали всего на три дня», — пояснил Илья Середюк в своём Telegram-канале.
В центре планируется проводить комплексную реабилитацию с использованием протезов нижних и верхних конечностей.
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Элина Позднякова