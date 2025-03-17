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В Кемерове не будут ремонтировать дорогу по улице Веры Волошиной

Фото: iStock/Oksana Akhtanina

Фото: iStock/Oksana Akhtanina

С началом весны жители города Кемерово начали задавать вопросы в соцсетях главы города Дмитрия Анисимова вопросами о том, когда уже сделают ремонт улицы В. Волошиной.
Местные жители жалуются на то, что дорога узкая и находится в ужасном состоянии.

«Капитальный ремонт ул. Веры Волошиной в настоящее время не запланирован. В текущем строительном сезоне будет рассмотрена возможность выполнения ямочного ремонта», — сообщили в мэрии Кемерова, передает «Сiбдепо».

Ранее сообщалось, что в Кемерове региональный следственный комитет организовал доследственную проверку в отношении школьной учительницы, которая, как пишут в соцсетях, избила ученика за плохое поведение.

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В ГД раскритиковали калужского депутата за призыв носить мини-юбки для повышения демографии
Депутат Останина посоветовала калужскому коллеге перестать заглядывать под юбки
17 марта 2025, 17:45

Фото: iStock/grinvalds

Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина призвала своего депутата городской думы Тарусы Евгения Руденко заняться проблемами избирателей, а не заглядывать девушкам под юбки.
Напомним, депутат Городской думы от партии ЛДПР и председатель комиссии по ЖКХ города Тарусы Евгений Руденко призвал женщин носить мини-юбки для «повышения демографии России».
«Я бы посоветовала депутату Калужской области вместо того, чтобы заглядывать под юбки девушкам и изучать длину этих юбок, изучить проблемы избирателей. Наш комитет проводил выездное заседание в регионе, и самая большая проблема там в образовательных организациях у наших детей — это большое число детей мигрантов без знания русского языка», — заявила Останина в беседе с «Газетой.Ru».

Она призвала Руденко проверить знание русского языка у детей мигрантов, которые получают образование в школах Калужской области.

Депутат Госдумы Виталий Милонов в свою очередь также раскритиковал заявление Руденко.

«Надеюсь, это краткий приступ весеннего гормонального всплеска, который не повлияет на профессиональные качества этого парламентария. Короткие юбки никак не влияют на демографию», — заявил Милонов в беседе с RT.

Он пояснил, что демографию повышает серьёзный настрой двух взрослых людей, которые хотят построить семью, а вот короткие юбки провоцируют «лишь похоть и блуд».

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Юрист оценила законопроект о выплатах домохозяйкам
Юрист Черепанова: Пособие домохозяйкам надо платить только при наличии детей
17 марта 2025, 16:17

Фото: iStock/evgenyatamanenko

Юрист Анна Черепанова считает, что пособия стоит платить только тем домохозяйкам, у которых есть дети.
Напомним, в России разработан законопроект о ежемесячной выплате прожиточного минимума тем гражданам, кто занимается домашним хозяйством.

Инициатором стал глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, числящийся в партии ЛДПР. Согласно его предложению, прожиточный минимум должны получать те граждане, которые постоянно проживают в РФ вместе со своей семьей и занимаются только домашним хозяйством.

«В России по прожиточному минимуму уходят на пенсии некоторые граждане, которые проработали большую часть жизни. Выплачивать такую же сумму домохозяйкам, с одной стороны, несправедливо. С другой стороны, понятие домохозяйки — понятие довольно сложное и объемное. На мой взгляд, выплачивать пособие таким россиянкам стоит лишь в том случае, если у них есть дети», — отметила Черепанова в беседе с RuNews24.ru.

Она подчеркнула, что дети требуют много внимания, а женщины, которые их воспитывают, занимаются общественно-полезным трудом. Так, юрист считает, что платить пособия нужно только женщинам с детьми.

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«Упрямая вещь»: Гороскоп с 17 по 23 марта для всех знаков зодиака
17 марта 2025, 15:46

Фото: iStock/urasak Suwanmake

На текущей неделе продолжается период ретроградного Меркурия и коридора Затмений. С 15 марта начался первый в 2025 году период ретроградного Меркурия. В течение двадцати четырёх дней по 7 апреля желательно перепроверять документы, данные при совершении всех видов платежей. Это поможет избежать опечаток и ошибок. В период ретроградного Меркурия надо проявлять осторожность на дорогах и в поездках.
Весенний Ретроградный Меркурий побывает в двух знаках зодиака. В Овне он будет быстрый, честный и острый, а переместившись в Рыбы он станет более интуитивным и скрытным.

При Ретроградном Меркурии в Овне с 15 марта по 29 марта мыслить желательно быстро, активно и вести дела честно. Во многих вопросах поможет проницательность и умение докопаться до сути, понять скрытые мотивы.

При Ретроградном Меркурии в Рыбах с 30 марта по 7 апреля не следует делать скоропалительных выводов. Действовать нужно осторожно, прибегая к критическому мышлению. Надо обращать внимание на детали и не поддаваться дурному влиянию, не позволять загонять себя в ловушку.

«Факт — упрямая вещь» — именно такая позиция позволит отделить реальность от вымысла, а ложь получится отличить от истины. Также это поможет избежать предательства и обмана.

Положительная сторона Ретроградного Меркурия заключается в том, что с 15 марта по 7 апреля появляется возможность, а иногда и необходимость вернуться к отложенным делами и документам для того, чтобы внести в них изменения и исправить недочеты.

Коридор затмений


Продолжается коридор затмений, который начался 14 марта с затмения Луны и продлиться по 29 марта до затмения Солнца. Важная рекомендация на ближайшие две недели состоит в том, чтобы поддерживать гармонию между работой и заботой о своём здоровье. Нужен баланс и сохранение разумности в распределении своего времени и ресурсов. Нельзя жертвовать здоровьем ради карьеры. Нужен и полноценный сон, и полноценное питание, и оптимальный режим работы. Для удобства можно составить список дел, лучше распределить их по степени важности. Надо верить в себя и свои силы, быть добрее к себе и к окружающим. Важно уладить все недоразумения, которые могут возникнуть из-за неправильно понятых слов. Уместно переспрашивать и проявлять вежливость и воспитанность.
Прекрасно, если получится окружить себя только приятными для вас людьми.

Смелость и решительность должны идти рука об руку с расчетом и рациональностью, а также хорошо бы из всего извлекать практическую пользу.

Противопоказано хандрить, грустить и смотреть на все в тёмных красках. Радость надо искать во всём. В ежедневных мелочах, в том числе. Нужно быть в себе поуверенней и подбадривать себя почаще в течение двух недель.
Страхи преодолевать нужно благодаря разумному подходу и исходя из позиции пользы. Задавайтесь вопросом: «Полезно ли какое-то решение для меня? Что выгодного я извлеку из того или иного поступка?» Если пользы нет, то лучше отказаться от решительных действий.

По 29 марта до затмения Солнца более бережного отношения потребует здоровье. Желательно исключить алкоголь, очень холодные блюда, лёд. К качеству продуктов надо предъявлять повышенные требования. В течение двух недель не следует придерживаться крайностей в питании: лучше не переедать и не голодать. Лучше не брать на себя слишком много ответственности. Ответственность должна быть оптимальной и не вредить в первую очередь здоровью. Отказаться от изнуряющих тренировок предпочтительнее, не следует расходовать силы напрасно, не надо поднимайте тяжести.

Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» дала особые рекомендация для каждого знака зодиака.

У Овна будет всплеск творческих способностей и подъём энтузиазма. Хороший период для интеллектуальной работы.

Тельцу благоприятно находиться среди друзей. Теплое и доверительное общение доставит тельцу удовольствие

У Близнецов появится любопытство и тяга к изучению нового. Им полезно читать и усваивать новую информацию.

Раку надо избегать капризного настроения. Ему лучше радовать себя и проявлять ловкость в общении.

Льву поможет самостоятельность и активная позиция. Он реализует свои замыслы.

Деве полезно обратить внимание на финансовую сферу и продумать свои траты.

Весам смелость и решительность поможет на пути к целям. У них возрастёт предприимчивость.

Скорпиону благоприятно проявить благородство и быть добрее. Его положительные качества заметят и оценят по достоинству.

Стрельцу полезно расширять свой кругозор и становиться мудрее. Интеллектуальное развитие необходимо для реализации его мечты

Козерогу надо мыслить логически и рационально. Ему поможет такой подход для доработки мелочей в важных и сложных вопросах.

Водолей будет вдохновлен, полон идей и планов. Нестандартный подход желательнее консервативного.

Рыбам надо пользоваться своим обаянием и рассчитывать на личные симпатии.

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В Подмосковье проведут благотворительную акцию «Красная гвоздика»
17 марта 2025, 15:30

Фото: iStock/urasak Suwanmake

Всероссийская благотворительная акция «Красная гвоздика», направленная на поддержку ветеранов боевых действий, будет проходить во всех регионах страны, включая Московскую область, мероприятие организует благотворительный фонд «Память поколений», сообщает пресс-служба фонда.
«В рамках акции волонтёры распространяют патриотический символ «Красная гвоздика», а на собранные средства ветеранам закупают высокотехнологичные коляски, современные протезы, лекарства, слуховые аппараты, а также организуется лечение и реабилитация в лучших профильных медицинских учреждениях», — говорится в сообщении.
Акция будет проводиться с 10 апреля по 22 июня. Помимо волонтёров, участие в распространении значков «Красная гвоздика» примут торговые сети «Зеленый остров», «Авоська», «Магнит» и «Твой дом», а также маркетплейсы OZON и Wildberries.

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#ветераны
#помощь
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На платформе «Знание.Академия» запущен новый онлайн-курс
17 марта 2025, 15:17

Фото: istockphoto / Everyday better to do everything you love

Российское общество «Знание» представило на платформе Знание.Академия онлайн-курс «Профилактика идеологии неонацизма в детской и молодежной среде», сообщает пресс-служба организации.
Курс предназначен для учителей, педагогов, преподавателей, сотрудников в сфере молодежной политики и других специалистов, работающих в области образования и воспитания. Он включает 20 уроков с видеолекциями, конспектами и дополнительными материалами.

В рамках курса рассматриваются ключевые вопросы, такие как: «Сущность и виды неонацизма», «Русофобия как часть неонацистских угроз для России», «Угрозы украинского неонацизма для российской молодежи», «Деятельность неонацистских групп в интернете: каналы пропаганды и вербовка», «Методы и подходы профилактики идеологии неонацизма», «Работа по профилактике в интернете» и «Роль лидеров мнений в профилактической и просветительской деятельности».

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