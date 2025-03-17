В Кемерове не будут ремонтировать дорогу по улице Веры Волошиной

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С началом весны жители города Кемерово начали задавать вопросы в соцсетях главы города Дмитрия Анисимова вопросами о том, когда уже сделают ремонт улицы В. Волошиной.
Местные жители жалуются на то, что дорога узкая и находится в ужасном состоянии.
Ранее сообщалось, что в Кемерове региональный следственный комитет организовал доследственную проверку в отношении школьной учительницы, которая, как пишут в соцсетях, избила ученика за плохое поведение.
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«Капитальный ремонт ул. Веры Волошиной в настоящее время не запланирован. В текущем строительном сезоне будет рассмотрена возможность выполнения ямочного ремонта», — сообщили в мэрии Кемерова, передает «Сiбдепо».
Ранее сообщалось, что в Кемерове региональный следственный комитет организовал доследственную проверку в отношении школьной учительницы, которая, как пишут в соцсетях, избила ученика за плохое поведение.
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Элина Позднякова