В Кемерове проверяют школьную учительницу, избившую ученика за плохое поведение

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В Кемерове региональный следственный комитет организовал доследственную проверку в отношении школьной учительницы, которая, как пишут в соцсетях, избила ученика за плохое поведеение. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Действия учителя, как отмечается, были записаны на видео.
«Был урок, пацаны что-то ели. Увидела мусор. Начала кричать, чтобы убрали, подходить поднимать за руки и т.д. В конце подошла к ученику, заглянула под парту, он стал спорить, что-то сказал очень тихо, другие не услышали. Она дала ему оплеуху и потом по губам», — приводят в «Сiбдепо» сообщение из социальных сетей.Вместе с тем в московском РЭУ имени Плеханова организовали проверку после жалоб на преподавателя по военной подготовке, который якобы оскорблял студентов на лекциях. Как сообщает АГН «Москва», о начатой в отношении педагога проверке рассказал декан факультета «Капитаны» вуза Евгений Бирюков.
«Поступившая информация об изложенных фактах, связанных с преподаванием дисциплины «Основы военной подготовки» преподавателем Олегом Ворониным, изучается. Олег Николаевич – ветеран боевых действий, участник специальной военной операции, а также награжден орденом Мужества и медалью «За отвагу», — приводят в агентстве слова декана.Читайте также:
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