В Химках завершают капремонт дороги на Молодёжной улице
Работы по капитальному ремонту улицы Молодёжная в Химках близятся к завершению. Дорожники обновили участок асфальтового покрытия протяжённостью 900 метров. Об этом сообщает «Россия 1».
В настоящее время на улице ведётся подготовка к нанесению разметки.
«Ремонт проводится для улучшения транспортной доступности», — отмечается в сообщении.Молодёжная улица крайне важна для Химок: она пересекает МКАД и связывает город с Москвой. Каждый день здесь проезжают около 15 тысяч машин.
Ранее сообщалось, что в Центральной детской школе искусств в Химках состоялся большой отчётный концерт «Одарённые дети — любимому городу». На сцене выступили стипендиаты престижных фондов и победители всероссийских конкурсов.