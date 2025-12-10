Достижения.рф

В Химках завершают капремонт дороги на Молодёжной улице

оригинал Фото: istockphoto.com/Evgeniy Grishchenko

Работы по капитальному ремонту улицы Молодёжная в Химках близятся к завершению. Дорожники обновили участок асфальтового покрытия протяжённостью 900 метров. Об этом сообщает «Россия 1».



В настоящее время на улице ведётся подготовка к нанесению разметки.

«Ремонт проводится для улучшения транспортной доступности», — отмечается в сообщении.
Молодёжная улица крайне важна для Химок: она пересекает МКАД и связывает город с Москвой. Каждый день здесь проезжают около 15 тысяч машин.

Лев Каштанов

