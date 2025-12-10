В Химках завершают капремонт дороги на Молодёжной улице

10 декабря 2025, 11:36

оригинал Фото: istockphoto.com/Evgeniy Grishchenko

Работы по капитальному ремонту улицы Молодёжная в Химках близятся к завершению. Дорожники обновили участок асфальтового покрытия протяжённостью 900 метров. Об этом сообщает «Россия 1».





В настоящее время на улице ведётся подготовка к нанесению разметки.





«Ремонт проводится для улучшения транспортной доступности», — отмечается в сообщении.