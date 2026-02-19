В Кемерове наказали владельца собаки, напавшей на ребенка
В Кемерове суд обязал владельца собаки, напавшей на ребенка, выплатить компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей.
По данным «Сiбдепо», отец пострадавшей девочки обратился в прокуратуру Кировского района с просьбой помочь взыскать компенсацию морального вреда. Он рассказал, что во время прогулки с мамой на его ребенка напала собака, которая сорвалась с цепи во дворе частного дома. В итоге у девочки диагностировали раны от укусов на спине, ногах и руках. Теперь она очень сильно боится собак и не может гулять одна на улице.
В связи с этим прокурор района обратился в суд с иском о компенсации морального вреда, пишет VSE42.RU. Суд удовлетворил требования и обязал хозяина собаки выплатить 50 тысяч рублей в пользу пострадавшей девочки. Исполнение решения находится под контролем прокуратуры.
