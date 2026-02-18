Подмосковные ветеринары дали советы по правильному воспитанию щенка

18 февраля 2026, 17:39

Первые месяцы жизни щенка во многом определяют его физическое и психологическое благополучие. Раннее грамотное воспитание поможет сформировать у питомца правильные привычки, послушание и умение адаптироваться, сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.





Начинать обучение лучше с базовых команд. Так, чтобы щенок освоил команду «Сидеть», нужно держать лакомство над его головой и медленно поднимать руку. Когда малыш посмотрит вверх и присядет, следует чётко произнести команду и наградить его угощением.



Команда «Фу» применяется строгим тоном, когда щенок пытается схватить запрещённый предмет или проявляет агрессию. Однако важно сразу же предложить ему альтернативу – игрушку или разрешённую вещь, а потом поощрить за правильный выбор.



Для обучения команде «Ко мне» советуют звать питомца спокойным и ласковым голосом, награждая за отклик вниманием и лакомством. Чтобы щенок усвоил команду «Место», его нужно отвести к лежаку или коврику, усадить и повторять команду, пока он не поймёт её значение.

«Для гармоничного развития питомца необходимы также регулярные осмотры у ветеринара и вакцинация. В прошлом году прививку от бешенства сделали более 80 000 собак. Сбалансированное питание по возрасту и породе животного, ежедневные прогулки и физическая активность укрепляют здоровье любимца», – напомнили подмосковные ветеринары.