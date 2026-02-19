Стая бездомных собак напала на подростка в Оренбуржье и искусала ему спину
Orsk.ru: В Оренбуржье стая бездомных собак искусала 15-летнему подростку спину
В Оренбургской области 15-летний подросток стал жертвой стаи бродячих собак. Парень пострадал физически и очень сильно испугался, сообщает Orsk.ru.
Инцидент произошёл на проспекте Никельщиков в Орске, когда школьник возвращался домой от репетитора. Увидев приближающуюся стаю, подросток прижался спиной к стене, чтобы животные не напали сзади. Он выставил перед собой рюкзак в попытке защититься.
Россиянка отсудила у коммунальщиков свыше 700 тысяч рублей за травму на гололеде
Однако бездомные псы не отставали, лезли к ногам. Они прокусили плотную зимнюю куртку парня и повредили ему спину. Отогнал собак случайный прохожий.
Семья пострадавшего обратилась в травмпункт и полицию, специалисты провели судебно-медицинскую экспертизу. Отмечается, что после случившегося школьник боится ходить по привычному маршруту. Родителям пришлось скорректировать рабочие графики, чтобы сопровождать его и своего второго ребенка в школу и обратно.
Местные жители утверждают, что такой случай агрессии со стороны бродячих стай — далеко не первый. Примерно месяц назад в этом же районе собаки уже нападали на несовершеннолетнего.