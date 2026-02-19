Стая бездомных собак напала на подростка в Оренбуржье и искусала ему спину

19 февраля 2026, 02:29

Orsk.ru: В Оренбуржье стая бездомных собак искусала 15-летнему подростку спину

Фото: iStock/dimid_86

В Оренбургской области 15-летний подросток стал жертвой стаи бродячих собак. Парень пострадал физически и очень сильно испугался, сообщает Orsk.ru.





Инцидент произошёл на проспекте Никельщиков в Орске, когда школьник возвращался домой от репетитора. Увидев приближающуюся стаю, подросток прижался спиной к стене, чтобы животные не напали сзади. Он выставил перед собой рюкзак в попытке защититься.



