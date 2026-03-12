Капремонт школы в Орехово‑Зуеве выполнен более чем на 40%

12 марта 2026, 17:18

оригинал Фото: Министерство строительного комплекса Московской области

В Орехово‑Зуеве продолжается капитальный ремонт второго корпуса школы № 20 имени Н.З. Бирюкова на улице Иванова, 11. Строительная готовность объекта превысила 40%, сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.







Работы ведутся в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и нацпроекта «Молодежь и дети». На объекте задействованы более 60 рабочих и одна единица техники.



Специалисты завершили демонтаж, продолжают общестроительные и отделочные работы, монтируют инженерные коммуникации, обновляют фасад и кровлю.



В учебном корпусе предстоит полностью заменить инженерные сети, окна и двери, сантехническое оборудование, обновить входные группы, выполнить внутреннюю отделку и благоустроить прилегающую территорию.



Завершить капитальный ремонт планируется к 1 сентября 2026 года.