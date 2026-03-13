На строительстве корпуса Софьинской школы в Раменском начались основные работы
К основному этапу работ по строительству нового корпуса общеобразовательной школы приступили в селе Софьино Раменского округа. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
Строительство ведётся по подмосковной госпрограмме за счёт бюджета региона.
«Сейчас на объекте армируют фундаментную плиту под пристройку и под башенный кран», — говорится в сообщении.Согласно проекту, корпус рассчитан на 200 учеников, там разместят учебные кабинеты и мастерские, спортзал, кружковые, информационно-библиотечный центр и различные административные помещения. На прилегающей территории обустроят спортивное ядро, место для проведения торжественных мероприятий и зоны отдыха.
Строительство должны завершить в 2027 году.