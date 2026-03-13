Дом для переселенцев из аварийного жилья в Дубне идёт сдадут досрочно
На улице Станционная в Дубне возводят 12-этажный дом с квартирами для переселенцев из аварийного жилья. Строительство идёт с опережением графика, сдать объект в эксплуатацию планируют уже в четвёртом квартале текущего года. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
В новостройку из аварийной пятиэтажки 1957 года постройки, расположенной на улице Правды, переедут более 60 семей.
«Мы договорились с жителями, что в мае вместе зайдем в дом, и каждый сможет увидеть свою будущую квартиру. Новое жилье люди получат в чистовой отделке, с сантехникой», — сказал глава городского округа Дубна, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Максим Тихомиров.До конца марта строители завершат возведение первой секции, а к маю — бетонно-монолитные работы. Затем начнётся оформление фасадов, монтаж внутренних коммуникаций и остекление, а также подготовка к благоустройству двора.