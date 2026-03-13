Дом для переселенцев из аварийного жилья в Дубне идёт сдадут досрочно

13 марта 2026, 11:58

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

На улице Станционная в Дубне возводят 12-этажный дом с квартирами для переселенцев из аварийного жилья. Строительство идёт с опережением графика, сдать объект в эксплуатацию планируют уже в четвёртом квартале текущего года. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





В новостройку из аварийной пятиэтажки 1957 года постройки, расположенной на улице Правды, переедут более 60 семей.





«Мы договорились с жителями, что в мае вместе зайдем в дом, и каждый сможет увидеть свою будущую квартиру. Новое жилье люди получат в чистовой отделке, с сантехникой», — сказал глава городского округа Дубна, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Максим Тихомиров.