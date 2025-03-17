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Дорожники Московской области отремонтировали знаки в десяти округах

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

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Специалисты Мосавтодора провели ремонт и восстановление дорожных знаков на 12 региональных трассах в десяти округах Подмосковья. Работы коснулись выцветших, поврежденных и отсутствующих знаков, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Приведены в порядок дорожные указатели на улицах нескольких городов: Грузовой в Пущине, Девичье Поле в Коломне, Дмитрия Благоева в Зарайске, Гагарина в Жуковском, Электрификации в Раменском и Клемента Готвальда в Подольске.

Также ремонт знаков выполнен в небольших населённых пунктах. В их числе улицы Загорская в СНТ Дмитровский Дмитровского округа, Берёзовая в деревне Жеребятьево (г. о. Домодедово) и Липовая в посёлке ВНИИССОК Одинцовского округа. В Пушкинском округе обновлены знаки на 1-й Станционной улице в рабочем посёлке Правдинский, на Шоссейной улице в дачном посёлке Зеленоградский и на дороге в деревне Зимогорье.

Как подчеркнули в ведомстве, отсутствие или повреждение знаков создаёт потенциальную опасность для водителей, усложняя оценку дорожной обстановки и увеличивая вероятность ДТП. Именно поэтому такие работы выполняются оперативно.

Сотрудники Мосавтодора регулярно инспектируют состояние дорожной инфраструктуры, уделяя особое внимание элементам, влияющим на безопасность движения, таким как светофоры, ограждения, искусственные неровности и освещение. При выявлении неисправностей их оперативно устраняют.

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#транспорт
На работу в Шатурскую больницу с начала года вышли пять новых врачей
17 марта 2025, 17:57

Фото: пресс-служба администрации м.о. Шатура

Пять новых врачей устроились на работу в Шатурскую больницу с начала текущего года — терапевт, рентгенолог, анестезиолог-реаниматолог, акушер-гинеколог и кардиолог, сообщает пресс-служба администрации муниципального округа Шатура.
Нового врача-кардиолога Замиру Хусаинову приняли в штат в начале марта. Замира Хусаинова окончила Ташкентский мединститут в 1982 году. Затем прошла интернатуру по терапии, а в 2020 году — переподготовку по кардиологии.

«Работы предстоит много, нужно помочь жителям не допускать болезней, связанных с сердечно-сосудистой системой. Поэтому, прежде всего, буду настраивать население на регулярную профилактику и обследования», — сказала Замира Хусаинова.
Приём она проводит три дня в неделю — по понедельникам, средам и пятницам. Направление можно получить у своего терапевта.

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#врачи
#медицина
#здравоохранение
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В театре «Мелихово» состоится премьера спектакля по произведениям Николая Носова
17 марта 2025, 17:42

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

30 марта в музее-заповеднике А. П. Чехова «Мелихово» (г. о. Чехов) состоится премьера спектакля «Фантазёры», созданного по мотивам рассказов Николая Носова, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Зрителей ждет увлекательная и поучительная история о приключениях неразлучных друзей, которые любят фантазировать, но при этом остаются честными, верными и преданными друг другу. Во время новогодних каникул гости музея уже могли увидеть фрагмент постановки, а теперь Мелиховский театр представит её в полном формате.

Книги Николая Носова, на которых выросло не одно поколение, учат дружбе, смелости и умению принимать правильные решения в непростых ситуациях. Новый спектакль понравится как детям, так и взрослым, позволяя последним вспомнить своё детство.

Начало показа в 12:00. Возрастное ограничение: 6 . Адрес: Московская область, г. о. Чехов, с. Мелихово.

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#московская область
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#мелихово
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#спектакль
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В Подмосковье от родителей с ВИЧ с начала года родилось более 40 здоровых детей
17 марта 2025, 17:37

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Более 40 здоровых младенцев появились на свет у матерей с положительным ВИЧ-статусом в Московской области с начала 2025 года благодаря своевременно назначенной терапии, сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
«Если женщина, у которой положительный ВИЧ-статус, вовремя встанет на учёт по беременности и будет соблюдать рекомендации врачей подмосковного Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и принимать назначенную терапию, у неё может родиться здоровый малыш. Всего с начала года в Подмосковье от родителей с ВИЧ родилось 43 здоровых ребёнка» — сказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.
Бесплатно сдать анализ ВИЧ жители Московской области могут в своей поликлинике, в кабинете анонимного тестирования или в региональном Центр по профилактике и борьбе со СПИДом. Подробная информация размещена по ссылке.

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Специалисты «Россети» модернизируют электросети в Дмитровском округе
17 марта 2025, 17:30

Фото: Министерство энергетики Московской области

Специалисты компании «Россети Московский регион» продолжают работу по повышению надежности и качества электроснабжения, сообщает Министерство энергетики Московской области.
В селе Озерецкое Дмитровского муниципального округа они завершили замену энергооборудования: вместо мачтовой трансформаторной подстанции мощностью 250 кВА установлена комплектная трансформаторная подстанция на 400 кВА. Благодаря этому обновлению повысится стабильность работы распределительных сетей и улучшится качество электроэнергии, поставляемой потребителям.

В рамках ремонтной программы текущего года в населенных пунктах Дмитровского округа запланирован масштабный комплекс работ. В планах энергетиков — ремонт 67 трансформаторных подстанций, замена 25 выключателей напряжением 6–220 кВ, а также обновление 16 км воздушных линий 0,4–10 кВ и более 30 км линий 35–220 кВ. Кроме того, будет расчищено свыше 300 гектаров трасс ЛЭП от деревьев и кустарников, которые могут угрожать линиям электропередачи. Для энергетиков особенно важно своевременное и качественное выполнение запланированных мероприятий.

Основная часть работ будет проведена между окончанием осенне-зимнего периода и началом следующего сезона. Главная цель программы – подготовка к ОЗП 2025/2026 и обеспечение надежной, безопасной эксплуатации электросетей.

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#подмосковье
#качество
#ремонт
#энергетика
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Больницам Подмосковья нужны доноры с 1 и 2 отрицательными группами крови
17 марта 2025, 17:07

Фото: istockphoto.com/Sergey Pakulin

Людей с первой и второй группами крови с отрицательным резус-фактором приглашают сделать донацию в Московской области, так как сейчас именно в этих группах крови есть острая потребность, сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
«Приглашаем доноров с первой и второй отрицательными группами. Донорская кровь необходима для переливания пострадавшим в ДТП, пациентам с ожогами и травмами, онкобольными и новорождённым с патологиями», — цитируются в сообщении слова заведующей экспедиции с центром управления запасами компонентов крови Московского областного центра крови Анастасии Фёдоровой.

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Сдать кровь для нужно подмосковных больниц можно в Московском областном центре крови по адресу: Москва, улица Металлургов, дом №37а. Доноров там принимают ежедневно с 8 утра до 14:00. Кроме того, можно сделать донацию в одном из подразделений Центра — в Воскресенске, Щёлкове, Орехово-Зуеве или в Подольске.

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#минздрав мо
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#московская область
#подмосковье
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