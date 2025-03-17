Дорожники Московской области отремонтировали знаки в десяти округах

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
Специалисты Мосавтодора провели ремонт и восстановление дорожных знаков на 12 региональных трассах в десяти округах Подмосковья. Работы коснулись выцветших, поврежденных и отсутствующих знаков, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Приведены в порядок дорожные указатели на улицах нескольких городов: Грузовой в Пущине, Девичье Поле в Коломне, Дмитрия Благоева в Зарайске, Гагарина в Жуковском, Электрификации в Раменском и Клемента Готвальда в Подольске.
Также ремонт знаков выполнен в небольших населённых пунктах. В их числе улицы Загорская в СНТ Дмитровский Дмитровского округа, Берёзовая в деревне Жеребятьево (г. о. Домодедово) и Липовая в посёлке ВНИИССОК Одинцовского округа. В Пушкинском округе обновлены знаки на 1-й Станционной улице в рабочем посёлке Правдинский, на Шоссейной улице в дачном посёлке Зеленоградский и на дороге в деревне Зимогорье.
Как подчеркнули в ведомстве, отсутствие или повреждение знаков создаёт потенциальную опасность для водителей, усложняя оценку дорожной обстановки и увеличивая вероятность ДТП. Именно поэтому такие работы выполняются оперативно.
Сотрудники Мосавтодора регулярно инспектируют состояние дорожной инфраструктуры, уделяя особое внимание элементам, влияющим на безопасность движения, таким как светофоры, ограждения, искусственные неровности и освещение. При выявлении неисправностей их оперативно устраняют.
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Также ремонт знаков выполнен в небольших населённых пунктах. В их числе улицы Загорская в СНТ Дмитровский Дмитровского округа, Берёзовая в деревне Жеребятьево (г. о. Домодедово) и Липовая в посёлке ВНИИССОК Одинцовского округа. В Пушкинском округе обновлены знаки на 1-й Станционной улице в рабочем посёлке Правдинский, на Шоссейной улице в дачном посёлке Зеленоградский и на дороге в деревне Зимогорье.
Как подчеркнули в ведомстве, отсутствие или повреждение знаков создаёт потенциальную опасность для водителей, усложняя оценку дорожной обстановки и увеличивая вероятность ДТП. Именно поэтому такие работы выполняются оперативно.
Сотрудники Мосавтодора регулярно инспектируют состояние дорожной инфраструктуры, уделяя особое внимание элементам, влияющим на безопасность движения, таким как светофоры, ограждения, искусственные неровности и освещение. При выявлении неисправностей их оперативно устраняют.
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Дайана Хусинова