В Подмосковье увеличивают эффективность автобусного сообщения

Фото: медиасток.рф
Обеспечение бесперебойной работы общественного транспорта является одним из важнейших направлений деятельности властей Московской области. Вопросы том, что предпринимается для обеспечения стабильного автобусного сообщения в регионе, обсудили в ходе совещания губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва с главами областных министерств, ведомств и округов.
«Всё, что касается транспорта, требует очень подробного сопровождения. Это связано не только с подвижным составом, расписанием, модернизацией, дополнительными ресурсами, которые мы туда направляем. (…) Запрос на качественное автобусное сообщение очень большой. Всё это требует очень серьёзного анализа и администрирования», — сказал Андрей Воробьёв.Всего в Московской области в настоящее время действует 1,9 тыс. автобусных маршрутов, 80% из которых обслуживает компания «Мострансавто». Число жалоб на работу автобусов в регионе снижается.
«Жалобы касаются, в основном, нарушений графика, поведения водителей и состояния автобуса. По каждом из этих направлений проводится работа. В частности, нарушения графика происходит из-за простоя техники в ремонте, схода с линии и дефицита водителей. Для ускорения ремонта была организована круглосуточная работа слесарей за дополнительную плату, заключены контракты на текущий ремонт и усилена работа по гарантийному ремонту», — сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.Он добавил, что для ликвидации дефицита водителей заключаются договоры с автошколами, организовано бесплатное обучение водителей категории D, кроме того, водители «Мострансавто» получают 50 тысяч рублей подъёмных, высокую зарплату и бесплатное проживание.
Кроме того, ведётся точечная работа по исправлению проблем на маршрутах, на которые часто поступают жалобы. В частности, на эти маршруты выпускают дополнительные автобусы, а также корректируют расписание в соответствии с потребностями пассажиров.
Отмечается, что с начала года на линии выпустили 69 новых автобусов, в том числе 50 — на проблемные маршруты. Кроме того, на 19% удалось сократить число машин, находящихся в ремонте. В результате количество жалоб существенно снизилось.
В свою очередь гендиректор АО «Мострансавто» Андрей Майоров отметил, что для водителей предприятия открывают столовые, ремонтируют общежития и обеспечивают стимулирующую оплату труда.
Читайте также:
В двух округах Подмосковья оптимизировали работу светофоров
На уборку дорог Подмосковья от снега и наледи вывели более 600 спецмашин
В приложении «Добродел» появился сервис отслеживания общественного транспорта
Лев Каштанов