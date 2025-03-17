В Подмосковье увеличивают эффективность автобусного сообщения

Обеспечение бесперебойной работы общественного транспорта является одним из важнейших направлений деятельности властей Московской области. Вопросы том, что предпринимается для обеспечения стабильного автобусного сообщения в регионе, обсудили в ходе совещания губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва с главами областных министерств, ведомств и округов.