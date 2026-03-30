В Кемерове определили подрядчика для капитального ремонта Южного моста

В Кемерове определили подрядчика для капитального ремонта Южного моста, который проходит через Искитимку по улице Автозаводской. Так, победителем открытого аукциона стала организация «Кемеровоспецстрой». Об этом сообщили в городской администрации.



По данным VSE42.RU, работы проведут в 2026–2027 годах в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». В текущем году подрядчику предстоит разработать проект, получить положительное заключение государственной экспертизы и начать подготовительные работы. Основная строительно-монтажная деятельность запланирована на следующий год.

«На мосту и подходах полностью заменят дорожное покрытие, появятся современные тротуары с обеих сторон, обеспечивающие безопасность пешеходов. Также установят новые барьерные и перильные ограждения, дорожные знаки и свежую разметку», — пишет «Сiбдепо».

Кроме того, планируется проложить ливневую канализацию и смонтировать наружное освещение, а также озеленить прилегающую территорию. Завершить работы должны до 30 октября 2027 года.
Элина Позднякова

