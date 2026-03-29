Депутат Легков оценил ремонт школы №1 и корпуса стадиона «Вымпел» в Королеве

29 марта 2026, 14:05

Накануне депутат Мособлдумы и олимпийский чемпион Александр Легков совместно с главой городского округа Королев Игорем Трифоновым проверил три объекта. Об этом сообщает ГАУ АИС «Подмосковье».







Депутат посетил здание школы №1 и четырехзальный корпус на стадионе «Вымпел», в которых проводится капремонт. Также он побывал в новой пристройке к учебному заведению, открытой в сентябре прошлого года.



В спортивном зале олимпийский чемпион обратил внимание на турник: он оценил качество оборудования и подтянулся 15 раз. Затем Легков вместе с Трифоновым отправились в здание школы №1. На стенах там появляются космические сюжеты — их оформлением занимаются выпускники МГАХИ имени Сурикова. Художники используют технику сграффито: наносят тонкий слой гипса, по картону продавливают рисунок и вручную срезают отдельные элементы штукатурки, создавая объемные изображения.



Последним депутат посетил стадион «Вымпел», где обновляют четырехзальный корпус. Он осмотрел помещение, где раньше располагался гимнастический зал — больше года назад там проводил мастер-класс гимнаст Никита Нагорный. Легков записал видео и отправил товарищу, а после пообещал приехать на открытие вместе с ним.