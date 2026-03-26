Капремонт главного корпуса Жуковском больницы завершат в следующем году

26 марта 2026, 19:55

А. Воробьёв и А. Пак

В Жуковском в следующем году завершат капремонт главного корпуса областной клинической больницы на ул. Фрунзе и детской больницы с поликлиникой на ул. Дзержинского. Об этом глава городского округа Андроник Пак доложил в ходе рабочей встречи с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым.





Он добавил, что сейчас идёт капитальный ремонт дошкольных отделений средних школ №15 и №12, а также Авиационного техникума им. В.А. Казакова.

«В прошлом году капитально отремонтировали два детсада. Делаем ещё два сада и техникум. Что касается здравоохранения, то сейчас ведутся работы в Жуковской областной клинической больнице. Идём в графике, должны закончить в конце 2027-го. Кроме того, закупили 16 единиц тяжёлого медицинского оборудования», – рассказал Пак.