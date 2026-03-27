В годовой план капремонта в Домодедове вошли 39 многоквартирных домов
Краткосрочный план капитального ремонта на текущий год утвердили в городском округе Домодедово. В программу вошли 39 многоквартирных домов. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
В 27 домах отремонтируют кровли, в четырёх — фасады и в девяти обновят внутридомовые инженерные сети: системы отопления, холодного и горячего водоснабжения, канализацию, электропроводку и газопровод.
«В ключевые нововведения этого года входит заключение договоров с подрядчиками сроком до одного года. При этом один контракт может включать не более пяти домов», — отметил глава МинЖКХ региона Кирилл Григорьев.Он добавил, что все ремонтные работы должны завершить до 31 декабря. Перенести сроки подрядчик не имеет права.