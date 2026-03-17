В Кемерове осенью откроют Театр для детей и молодежи

17 марта 2026, 14:11

В Кемерове постепенно завершают ремонт здания Театра для детей и молодежи. Открыть его планируют осенью текущего года. Об этом рассказал глава города Дмитрий Анисимов.





По его словам, в здании идут инженерные работы и внутренняя отделка. Рабочие уже начали готовить поверхности для чистовой отделки, а на лестничных маршах и в холле здания укладывают плитку. Система теплоснабжения полностью готова.





«Главные изменения коснутся сцены театра. Строители начали демонтаж старых конструкций. Здесь установят современный сценический круг с электронной системой управления. Он сможет вращаться в разные стороны с разной скоростью и будет выполнять более сложные творческие задачи», — приводит «Сiбдепо» слова Анисимова.