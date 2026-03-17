Строительство гостиницы на 55 номеров в Рузе завершат до конца года
Трёхзвёздочную гостиницу с 55 номерами, спортзалом и кафе строят в микрорайоне Северный Рузского округа. Сдать объект в эксплуатацию планируют в четвёртом квартале текущего года. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.
Согласно проекту, площадь пятиэтажного здания гостиницы составляет около 3 600 квадратных метров. Строительство начали в мае прошлого года. В настоящее время готовность объекта достигла 40%.
«Номера здесь будут двухместные. На первом этаже откроют кафе для постояльцев, а на пятом разместится тренажёрный зал с раздевалками и душевыми», — говорится в сообщении.Инвестиции в проект оцениваются в полмиллиарда рублей.