Строительство гостиницы на 55 номеров в Рузе завершат до конца года

17 марта 2026, 09:54

оригинал Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Трёхзвёздочную гостиницу с 55 номерами, спортзалом и кафе строят в микрорайоне Северный Рузского округа. Сдать объект в эксплуатацию планируют в четвёртом квартале текущего года. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.





Согласно проекту, площадь пятиэтажного здания гостиницы составляет около 3 600 квадратных метров. Строительство начали в мае прошлого года. В настоящее время готовность объекта достигла 40%.





«Номера здесь будут двухместные. На первом этаже откроют кафе для постояльцев, а на пятом разместится тренажёрный зал с раздевалками и душевыми», — говорится в сообщении.