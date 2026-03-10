В Кашире продолжается строительство ледовой арены

10 марта 2026, 17:26

В Кашире на улице Парковая продолжается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с крытым катком. В настоящее время на объекте выполняются монолитные работы по устройству фундаментной плиты, сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Министерство строительного комплекса Московской области

Возведение спортивного комплекса осуществляется в рамках государственной программы Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» в соответствии с задачами национального проекта «Семья».На строительной площадке задействованы 36 рабочих и 7 единиц техники. Специалисты ведут армирование фундаментной плиты, выполняют монолитные работы и прокладывают ливневую канализацию. Общая строительная готовность объекта на данный момент составляет 6,7%.Площадь двухэтажного здания превысит 5 тысяч квадратных метров. В составе физкультурно-оздоровительного комплекса предусмотрены четыре функциональных блока: входная группа, ледовая арена, зона технической подготовки хоккеистов, а также помещения для обслуживания спортсменов, включая медицинский кабинет.Прилегающую территорию благоустроят: здесь оборудуют подъездные пути и тротуары, создадут зоны отдыха, высадят деревья и кустарники.Завершить основные строительные работы планируется до конца 2026 года. Комплекс сможет принимать более 300 посетителей в смену.