В Мытищах началось строительство многопрофильного медцентра на 786 коек

12 марта 2026, 16:46

оригинал Фото: Министерство строительного комплекса Московской области

В городском округе Мытищи продолжается возведение многофункционального медицинского центра — одного из ключевых объектов национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.