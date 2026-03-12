В Мытищах началось строительство многопрофильного медцентра на 786 коек
В городском округе Мытищи продолжается возведение многофункционального медицинского центра — одного из ключевых объектов национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
На начальном этапе подрядчик демонтировал четыре устаревших корпуса больницы 1930-х годов постройки и провёл инженерно-геологические изыскания. В настоящее время на улице Коминтерна ведётся разработка котлована, устройство подбетонного основания и горизонтальной гидроизоляции второго участка фундаментной плиты. Начаты монолитные работы: армируется фундаментная плита основного корпуса и основание башенного крана. На объекте задействованы 76 специалистов и 12 единиц техники.
В составе семиэтажного здания площадью более 110 тысяч квадратных метров разместятся стационар почти на 800 коек, родильный дом, сосудистый центр, отделения терапии, хирургии и другие. На территории появятся многоуровневая парковка, контрольно-пропускной пункт, будет проведено комплексное благоустройство.
Открытие центра запланировано на 2030 год. Новое учреждение будет обслуживать жителей Мытищ, Пушкино, Королёва, Долгопрудного, Щёлкова, Фрязина, Лобни и Ивантеевки — всего более миллиона человек.
