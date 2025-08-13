В Кемерове оштрафовали виновников загрязнения реки Сухая

13 августа 2025, 14:46

Фото: iStock/Adam Bartosik

Сотрудники прокуратуры Кузбасса выявили и оштрафовали виновников загрязнения реки Сухая в деревне Сухово под Кемеровом. Об этом сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на пресс-службу ведомства.





По данным издания, из-за халатности местной коммунальной службы канализационные стоки текли прямо по земле и попадали в реку Сухая.





«Грязные потоки не только превратили прилегающую территорию в зловонное болото, но и угрожали всей экосистеме водоема. Ситуацию взяла под контроль природоохранная прокуратура», — говорится в статье.

«Было оперативно проведено комплексное обследование реки Яуза в районе метро «Электрозаводская». Осмотр территории и прилегающих участков, а также анализ данных дистанционного мониторинга состояния водной поверхности не выявили следов незаконного сброса загрязняющих веществ», — говорится в сообщении.