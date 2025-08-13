В Кемерове оштрафовали виновников загрязнения реки Сухая
Сотрудники прокуратуры Кузбасса выявили и оштрафовали виновников загрязнения реки Сухая в деревне Сухово под Кемеровом. Об этом сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
По данным издания, из-за халатности местной коммунальной службы канализационные стоки текли прямо по земле и попадали в реку Сухая.
«Грязные потоки не только превратили прилегающую территорию в зловонное болото, но и угрожали всей экосистеме водоема. Ситуацию взяла под контроль природоохранная прокуратура», — говорится в статье.
Отмечается, что надзорные органы привлекли виновную организацию к административной ответственности и назначили штраф в размере 82 тысячи рублей. Кроме того, предприятие обязали привести берег реки в порядок.
Тем временем в Москве специалисты обследовали берег реки Яуза в районе метро «Электрозаводская» после жалоб жителей и не обнаружили следов загрязняющих веществ. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
«Было оперативно проведено комплексное обследование реки Яуза в районе метро «Электрозаводская». Осмотр территории и прилегающих участков, а также анализ данных дистанционного мониторинга состояния водной поверхности не выявили следов незаконного сброса загрязняющих веществ», — говорится в сообщении.
Кроме того, в реке также не зафиксированы случаи гибели флоры и фауны.