Учёные проведут обследование более 50 подмосковных рек

13 августа 2025, 12:14

оригинал Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Участки 51 реки Московской области обследуют специалисты Центра морских исследований МГУ им. М.В. Ломоносова в текущем году. Работы проводятся в рамках государственной программы «Экология и окружающая среда Подмосковья». Об этом сообщает областного пресс-служба министерства экологии и природопользования.





Учёные проверят состояние дна, берегов и водоохранных зон рек, а также проанализируют состав донных отложений.





«Такой мониторинг позволяет оценить состояние водных объектов, степень антропогенного воздействия на них. На основании данных мониторинга принимаются решения об оздоровлении рек, расчистке, дополнительных водоохранных мероприятиях», — отметил глава Минэкологии Подмосковья Виталий Мосин.