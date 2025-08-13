Учёные проведут обследование более 50 подмосковных рек
Участки 51 реки Московской области обследуют специалисты Центра морских исследований МГУ им. М.В. Ломоносова в текущем году. Работы проводятся в рамках государственной программы «Экология и окружающая среда Подмосковья». Об этом сообщает областного пресс-служба министерства экологии и природопользования.
Учёные проверят состояние дна, берегов и водоохранных зон рек, а также проанализируют состав донных отложений.
«Такой мониторинг позволяет оценить состояние водных объектов, степень антропогенного воздействия на них. На основании данных мониторинга принимаются решения об оздоровлении рек, расчистке, дополнительных водоохранных мероприятиях», — отметил глава Минэкологии Подмосковья Виталий Мосин.Самыми крупными реками, которых коснётся обследование, станут Москва, Истра, Клязьма, Ведомка, Мещериха и Химка.