В православном календаре 26 ноября отмечается день, посвящённый одному из трёх Вселенских святителей и учителей, архиепископу Константинопольскому Иоанну Златоусту. В народной традиции эта дата знаменовала собой наступление «Осенних зябей» — времени крепких морозов и окончательного прощания с осенью. Считалось, что именно с этого дня зима вступала в свои права, а по земле начинал ходить её олицетворяющий злой дух — Зюзя, от удара посоха которого раскалывались деревья. Подробнее о традициях, приметах и запретах дня — в материале «Радио 1».





Содержание История праздника Традиции дня Народные запреты Приметы



История праздника

Традиции дня

Народные запреты

Ругаться и сквернословить. Считалось, что бранные слова, произнесенные в день великого проповедника, обернутся против самого человека и принесут говорящему несчастья.

Отказывать в помощи и милостыне. Иоанн Златоуст был известен как защитник обездоленных, поэтому отказ нуждающемуся считался большим грехом, который мог навлечь нужду и на собственный дом.

Оставлять дом в беспорядке. По старинным поверьям, неубранное жилище могло привлечь злых духов, которые, как считалось, несли в дом болезни и раздоры между его домочадцами.

Молодым девушкам строго запрещалось употреблять яйца белой курицы, поскольку существовало поверье, что это может привести к одиночеству и усложнить поиски жениха. Также они не занимались тяжелой физической работой, чтобы не утомлять судьбу и не отпугнуть счастливый исход в любви.

