День Иоанна Златоуста 26 ноября: Как сохранить достаток в доме и привлечь удачу на весь год, народные приметы и запреты
В православном календаре 26 ноября отмечается день, посвящённый одному из трёх Вселенских святителей и учителей, архиепископу Константинопольскому Иоанну Златоусту. В народной традиции эта дата знаменовала собой наступление «Осенних зябей» — времени крепких морозов и окончательного прощания с осенью. Считалось, что именно с этого дня зима вступала в свои права, а по земле начинал ходить её олицетворяющий злой дух — Зюзя, от удара посоха которого раскалывались деревья. Подробнее о традициях, приметах и запретах дня — в материале «Радио 1».
История праздникаИоанн Златоуст родился около 347 года в Антиохии в семье знатных христиан. Он сначала был адвокатом, затем стал монахом, прожил четыре года в пещере в уединении. Позднее принял сан священника и прославился как блестящий проповедник, прозванный Златоустом за красноречие. В 397 году стал архиепископом Константинополя, где боролся с пороками общества, помогал бедным и обличал богатых, что вызвало вражду знати и императрицы Евдоксии.
Из-за этого он был низложен и сослан в изгнание по пути к месту ссылки святой заболел, где умер в 407 году в местечке Команы на территории нынешней Абхазии. Похоронили святого рядом с могилой мученика Василиска. Иоанн Златоуст внес огромный вклад в развитие христианства как богослов, проповедник и автор многочисленных богословских трудов. Он также активно защищал интересы бедных и стремился к нравственному очищению общества. Его работы и проповеди оказали значительное влияние на формирование христианской традиции.
На Руси образ святого органично слился с народными наблюдениями за природой. К концу ноября поля замерзали, превращаясь в «зябь», а морозы становились постоянными спутниками дня. Так христианское торжество стало в народном сознании и праздником перехода от осенней распутицы к зимней стуже.
Традиции дняВ этот день наши предки соблюдали ряд обычаев, призванных защитить от зимы и обеспечить благополучие.
В этот день было принято возносить молитвы святому. Иоанну Златоусту молились о даровании разума и помощи в учебе. Считалось, что обращение к великому проповеднику может «прояснить ум» и помочь в освоении грамоты. Родители в этот день часто просили святого об успехах в обучении своих детей.
26 ноября наши предки совершали обряд освещения зерна. Крестьяне отправлялись в церковь, чтобы благословить запасы, заготовленные на зиму. Этот ритуал должен был обеспечить достаток в холодное время года и хороший урожай на следующий сезон. Кроме того, хозяйки в этот праздник пекли хлеб или ритуальные лепешки. Их освящали в церкви, а затем ели всей семьей, чтобы весь год в доме был достаток и здоровье. Крошками от этого хлеба кормили птиц, привлекая таким образом удачу.
Важной народной традицией была лепка пельменей на всю семью, с разной начинкой — мясо, рыба, грибы. Это считалось обрядом, приносящим счастье, уют и защищающим от бед в предстоящую зиму. Считалось, что кто налепит больше пельменей и их съест, того ждет удача.
Поскольку зима вступала в свои права, люди занимались утеплением окон и дверей, конопатили щели в стенах. Это была не просто хозяйственная необходимость, но и обряд защиты: считалось, что в мороз активизируется злой дух по имени Зюзя, и крепкий дом мог уберечь от его проникновения.
Народные запретыЧтобы не навлечь на себя беду, в день Осенних зябей строго запрещалось:
- Ругаться и сквернословить. Считалось, что бранные слова, произнесенные в день великого проповедника, обернутся против самого человека и принесут говорящему несчастья.
- Отказывать в помощи и милостыне. Иоанн Златоуст был известен как защитник обездоленных, поэтому отказ нуждающемуся считался большим грехом, который мог навлечь нужду и на собственный дом.
- Оставлять дом в беспорядке. По старинным поверьям, неубранное жилище могло привлечь злых духов, которые, как считалось, несли в дом болезни и раздоры между его домочадцами.
- Молодым девушкам строго запрещалось употреблять яйца белой курицы, поскольку существовало поверье, что это может привести к одиночеству и усложнить поиски жениха. Также они не занимались тяжелой физической работой, чтобы не утомлять судьбу и не отпугнуть счастливый исход в любви.
Приметы
- Ясное небо в этот день предвещает морозы и холодную зиму.
- Зайцы, выбегающие из леса, предвещают наступление сильных холодов.
- Если на Златоуста выпадает снег, это считается хорошим знаком, обещающим богатый урожай в следующем году.
- Ясная звездная ночь обещает богатый урожай грибов и ягод в следующем году.