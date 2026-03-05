Домостроительный завод в Кашире обеспечит округу 300 новых рабочих мест

05 марта 2026, 10:25

оригинал Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Завод по выпуску бетонных домокомплектов строят на территории особой экономической зоны «Кашира». Сейчас готовность объекта составляет 75%. После запуска там появится 300 рабочих мест. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.





На заводе будут производить плиты перекрытий и стеновые панели из лёгкого и тяжёлого бетона для строительства индивидуального жилья, мало- и среднеэтажных многоквартирных домов, а также для инфраструктурных объектов.





«В настоящее время рабочие монтируют производственный и административно-бытовой корпуса, занимаются фасадом и устанавливают оборудование», — говорится в сообщении.