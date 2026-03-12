В Ступине открыли завод по производству соусов

12 марта 2026, 17:31

оригинал Фото: istockphoto / Magone

В посёлке Михнево городского округа Ступино запустили новое производство кетчупов, майонезов и соусов. Разрешение на ввод объекта получено, предприятие приступило к работе, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.







Инвестиции в проект превысили 1,5 миллиарда рублей. На заводе создано 200 рабочих мест. Проектная мощность — до 48 тысяч тонн продукции в год, которая будет поставляться в розничные сети и заведения общепита.



Для реализации проекта инвестору предоставили земельный участок площадью три гектара по региональной программе «Земля за 1 рубль». В состав комплекса вошли производственный корпус, котельная, насосная станция, очистные сооружения и другая инфраструктура.



В Минсельхозпроде отметили, что запуск завода укрепит позиции Подмосковья как одного из ведущих агропромышленных центров страны и повысит конкурентоспособность региональной продукции на внутреннем и внешнем рынках.