Демиховский завод направил на улучшение условий труда 68 млн рублей

24 марта 2026, 21:37

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

На Демиховском машиностроительном заводе из Орехово-Зуевского городского округа подвели итоги выполнения мероприятий по охране труда за прошлый год. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области со ссылкой на данные компании.





Сумма, выделенная на минимизацию производственных рисков, создание комфортной и безопасной рабочей среды, составила 68,66 млн рублей. По сравнению с предыдущим периодом она выросла на 7%.



Средства распределили по ряду направлений, среди которых – предупреждение профессиональных заболеваний и несчастных случаев на производстве, санитарно-гигиенические обследования, ремонт вентиляционных систем, санитарно-бытовых помещений и так далее.

«Большое внимание уделяли мониторингу состояния здоровья заводчан. Периодический медосмотр прошли 1634 человека. Это сотрудники, условия труда которых могут вызвать нагрузку на органы слуха, дыхания и зрения. На ДМЗ в их число входят сварщики, термисты, маляры, наждачники, крановщики и гальваники. Затраты на организацию периодических медосмотров превысили четыре миллиона рублей», – рассказали в ведомстве.