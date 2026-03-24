Достижения.рф

Демиховский завод направил на улучшение условий труда 68 млн рублей

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

На Демиховском машиностроительном заводе из Орехово-Зуевского городского округа подвели итоги выполнения мероприятий по охране труда за прошлый год. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области со ссылкой на данные компании.



Сумма, выделенная на минимизацию производственных рисков, создание комфортной и безопасной рабочей среды, составила 68,66 млн рублей. По сравнению с предыдущим периодом она выросла на 7%.

Средства распределили по ряду направлений, среди которых – предупреждение профессиональных заболеваний и несчастных случаев на производстве, санитарно-гигиенические обследования, ремонт вентиляционных систем, санитарно-бытовых помещений и так далее.

«Большое внимание уделяли мониторингу состояния здоровья заводчан. Периодический медосмотр прошли 1634 человека. Это сотрудники, условия труда которых могут вызвать нагрузку на органы слуха, дыхания и зрения. На ДМЗ в их число входят сварщики, термисты, маляры, наждачники, крановщики и гальваники. Затраты на организацию периодических медосмотров превысили четыре миллиона рублей», – рассказали в ведомстве.
Ещё 1,52 млн рублей направили на предварительные и внеочередные медобследования. 31,4 миллиона затратили на ремонт мест общего пользования, обновление санитарно-бытовых помещений и бетонных полов в цехах.

На закупку спецодежды и спецобуви, средств индивидуальной защиты и дерматологических средств защиты израсходовали свыше 35 миллионов рублей.

500 тысяч рублей направили на исследовательские работы по контролю химических и физических факторов производственной среды.

Демиховский машиностроительный завод входит в состав ТМХ.
Лора Луганская

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0