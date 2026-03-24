Демиховский завод направил на улучшение условий труда 68 млн рублей
На Демиховском машиностроительном заводе из Орехово-Зуевского городского округа подвели итоги выполнения мероприятий по охране труда за прошлый год. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области со ссылкой на данные компании.
Сумма, выделенная на минимизацию производственных рисков, создание комфортной и безопасной рабочей среды, составила 68,66 млн рублей. По сравнению с предыдущим периодом она выросла на 7%.
Средства распределили по ряду направлений, среди которых – предупреждение профессиональных заболеваний и несчастных случаев на производстве, санитарно-гигиенические обследования, ремонт вентиляционных систем, санитарно-бытовых помещений и так далее.
«Большое внимание уделяли мониторингу состояния здоровья заводчан. Периодический медосмотр прошли 1634 человека. Это сотрудники, условия труда которых могут вызвать нагрузку на органы слуха, дыхания и зрения. На ДМЗ в их число входят сварщики, термисты, маляры, наждачники, крановщики и гальваники. Затраты на организацию периодических медосмотров превысили четыре миллиона рублей», – рассказали в ведомстве.Ещё 1,52 млн рублей направили на предварительные и внеочередные медобследования. 31,4 миллиона затратили на ремонт мест общего пользования, обновление санитарно-бытовых помещений и бетонных полов в цехах.
На закупку спецодежды и спецобуви, средств индивидуальной защиты и дерматологических средств защиты израсходовали свыше 35 миллионов рублей.
500 тысяч рублей направили на исследовательские работы по контролю химических и физических факторов производственной среды.
Демиховский машиностроительный завод входит в состав ТМХ.