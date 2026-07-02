В Кемерове отремонтировали Логовое шоссе
В Кемерове привели в порядок Логовое шоссе, ремонтные работы полностью завершены. Об этом сообщил глава города Дмитрий Анисимов.
По данным VSE42.RU, рабочие ремонтировали дорогу в основном в ночное время во избежание возникновения крупных заторов, чтобы не создавать водителям трудности в передвижении.
«Закончены все запланированные работы на Логовом шоссе от Кузнецкого моста до пересечения с проспектом Шахтеров. Дорожники срезали старое покрытие, уложили выравнивающий и финальный слои асфальтобетона, а также нанесли разметку», — приводит издание слова Анисимова.
При этом «Сiбдепо» уточняет, что ремонтные бригады также обновили асфальт на улице Кирова и в проезде вдоль Притомского проспекта. На сегодняшний день работы ведутся на улице Марата. А в частном секторе на Угловой улице начали обустраивать комфортные съезды к домам. Там также ремонтируют пешеходные тротуары, где после окончания работ можно будет гулять.