В Кемерове отремонтировали Логовое шоссе

02 июля 2026, 14:26

Фото: iStock/zoff-photo

В Кемерове привели в порядок Логовое шоссе, ремонтные работы полностью завершены. Об этом сообщил глава города Дмитрий Анисимов.





По данным VSE42.RU, рабочие ремонтировали дорогу в основном в ночное время во избежание возникновения крупных заторов, чтобы не создавать водителям трудности в передвижении.





«Закончены все запланированные работы на Логовом шоссе от Кузнецкого моста до пересечения с проспектом Шахтеров. Дорожники срезали старое покрытие, уложили выравнивающий и финальный слои асфальтобетона, а также нанесли разметку», — приводит издание слова Анисимова.