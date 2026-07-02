В Ногинске отремонтировали тротуар у школы №21
Ремонт тротуара завершили у Центра образования №21 на улице Климова в городе Ногинск Богородского округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Работы провели в рамках губернаторской программы по благоустройству пешеходных коммуникаций «Народные тропы».
«По тротуару у школы ежедневно проходят сотни учеников, их родители и учителя. Уложенное много лет назад покрытие из брусчатки пришло в негодность — просело и местами раскрошилось. Поэтому дорожку включили в программу ремонта», — говорится в сообщении.Рабочие демонтировали старое покрытие, создали песчано-щебёночную «подушку»-основание, уложили асфальт и установили бордюрный камень. Качество и сроки проведения работ контролировала окружная администрация.