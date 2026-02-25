В Кемерове отремонтируют проблемное Логовое шоссе

25 февраля 2026, 11:54

Фото: iStock/zoff-photo

В Кемерове в 2026 году планируют отремонтировать Логовое шоссе, где наблюдается колоссальный поток машин, а также один из самых напряженных участков улицы Кирова. Об этом сообщил глава города Дмитрий Анисимов.





По данным VSE42.RU, конкурсные процедуры для выбора подрядных организаций начнутся в самое ближайшее время. При этом основное внимание уделят Логовому шоссе. Здесь отремонтируют участок от моста до пересечения с проспектом Шахтеров.





«На участке от моста до пересечения с проспектом Шахтеров снимут старый асфальт, уложат выравнивающий, затем верхний слой, доведут все колодцы до проектной отметки. Перекресток с Шахтеров ремонтировать будем позже — в рамках реконструкции трамвайной инфраструктуры маршрута №10», — уточнил Анисимов.

«Эта дорога связывает центр города с выездом на Кузнецкий мост и давно нуждается в обновлении», — уточнил глава Кемерова.