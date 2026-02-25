Подмосковные специалисты восстановили в новых регионах около 1500 объектов

25 февраля 2026, 10:35

Специалисты из Московской области продолжают восстановление объектов инфраструктуры в Мариуполе, Новоазовском и Тельмановском округах Донецкой Народной Республики, на других территориях. Подмосковные специалисты ремонтируют дома, школы, детсады, медучреждения, дороги, системы водоснабжения, тепло‑ и электросети.





Подмосковье участвует во всём, что касается жизни людей на новых территориях. Это продолжение большой федеральной программы.

«Где-то это объекты, связанные с тепло-, энерго- и водоснабжением в ДНР, Запорожской и Херсонской областях. Мы также восстанавливаем социальные объекты, многоквартирные дома, дороги. Считаем это необходимым, потому что и школы, и детские сады, и муниципальные и региональные дороги очень важны. Большую роль здесь играют наши инженеры и строители. За прошлый год мы восстановили порядка 400 объектов, а за всё время их уже около 1500», – рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

