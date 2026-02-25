Подмосковные специалисты восстановили в новых регионах около 1500 объектов
Специалисты из Московской области продолжают восстановление объектов инфраструктуры в Мариуполе, Новоазовском и Тельмановском округах Донецкой Народной Республики, на других территориях. Подмосковные специалисты ремонтируют дома, школы, детсады, медучреждения, дороги, системы водоснабжения, тепло‑ и электросети.
Подмосковье участвует во всём, что касается жизни людей на новых территориях. Это продолжение большой федеральной программы.
«Где-то это объекты, связанные с тепло-, энерго- и водоснабжением в ДНР, Запорожской и Херсонской областях. Мы также восстанавливаем социальные объекты, многоквартирные дома, дороги. Считаем это необходимым, потому что и школы, и детские сады, и муниципальные и региональные дороги очень важны. Большую роль здесь играют наши инженеры и строители. За прошлый год мы восстановили порядка 400 объектов, а за всё время их уже около 1500», – рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
В этом году планируется привести в порядок пять объектов социальной инфраструктуры. Весной должен завершиться капремонт Красноармейской школы Новоазовского округа. В обновлённых помещениях в этом году примет пациентов Тельмановская Центральная районная больница. Помимо этого, в 2026-м планируется капитально отремонтировать Виноградненскую школу и Новоазовскую школу №2. В селе Безыменное продолжается модернизация местной общеобразовательной школы.
Подмосковные специалисты активно восстанавливают и дорожную сеть новых регионов. В прошедшем году был проведён капремонт автодороги «Сопино – Виноградное» протяжённостью почти 9,5 километров.
В Новоазовске отремонтировали четыре дороги, в селе Седово – две, а в Макеевке – 25. В Новоазовском округе построили три моста по нормам и стандартам России.
Большую работу в новых регионах ведут и подмосковные энергетики. В конце прошлого года Мособлэнерго завершило обновление систем электроснабжения в Новоазовском округе ДНР.
За четыре года подмосковные строители восстановили и построили с нуля в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях порядка 1500 домов, зданий жилищного, социального и технического назначения, объектов инженерной инфраструктуры. Помимо этого, они помогли отреставрировать памятники и мемориалы Великой Отечественной войны, объекты истории, культуры и искусства.
Только в прошлом году Фонд капитального ремонта, подведомственный Министерству ЖКХ Московской области, восстановил около 300 объектов.
В планах на 2026 год – завершить ремонт и обновить более 200 жилых домов, 150 объектов социально-культурной инфраструктуры, провести благоустройство около 300 дворов и придомовых территорий.