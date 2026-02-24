Подмосковье снова вошло в топ-3 рейтинга регионов России по качеству жизни
Московская область заняла третье место в рейтинге регионов России по качеству жизни за 2025 год. Возглавили список Москва и Санкт-Петербург, свидетельствует исследование РИА Новости.
Эксперты агентства подготовили 14-й по счёту рейтинг. Он строился на основе комплексного учёта 66 индикаторов.
Оценивались фактическое состояние разных аспектов условий жизни и ситуация в социальной сфере. На основе этих индикаторов был рассчитан рейтинговый балл. Возможный диапазон – от единицы до 100.
«Первую тройку по-прежнему составляют Москва, Санкт-Петербург и Подмосковье. Сводный рейтинговый балл у этих трёх регионов превышает 80. Они возглавляют список уже много лет и по-прежнему существенно опережают следующие за ними субъекты Федерации», – сообщает агентство.При составлении рейтинга были использованы данные Росстата, Минздрава, Минфина, МВД России, Центробанка и другие открытые источники. При этом учитывались последние доступные на момент расчёта данные – показатели 2023-2025 годов.