Подмосковье снова вошло в топ-3 рейтинга регионов России по качеству жизни

24 февраля 2026, 15:40

оригинал Фото: пресс-служба администрации г. о. Реутов

Московская область заняла третье место в рейтинге регионов России по качеству жизни за 2025 год. Возглавили список Москва и Санкт-Петербург, свидетельствует исследование РИА Новости.





Эксперты агентства подготовили 14-й по счёту рейтинг. Он строился на основе комплексного учёта 66 индикаторов.



Оценивались фактическое состояние разных аспектов условий жизни и ситуация в социальной сфере. На основе этих индикаторов был рассчитан рейтинговый балл. Возможный диапазон – от единицы до 100.

«Первую тройку по-прежнему составляют Москва, Санкт-Петербург и Подмосковье. Сводный рейтинговый балл у этих трёх регионов превышает 80. Они возглавляют список уже много лет и по-прежнему существенно опережают следующие за ними субъекты Федерации», – сообщает агентство.