На десяти подмосковных дорогах отремонтировали освещение
Линии освещения починили специалисты Мосавтодора на региональных дорогах в десяти округах Московской области. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
Работы провели в пяти городах и пяти малых населённых пунктах.
Кроме того, подачу света вернули на Объездной дороге в посёлке Сосновый Бор под Подольском, на шестом километре Пятницкого шоссе в посёлке Отрадное округа Красногорск и на дорогах в деревнях Тарбушево округа Коломна, Костомарово округа Чехов и Бакланово округа Клин.«В городской черте освещение восстановили на улице Антипова в Егорьевске, на Московском шоссе в Серпухове, на улице Набережная в Солнечногорске, на проспекте Мира во Фрязине и на улице Первомайская в Ивантеевке», — говорится в сообщении.