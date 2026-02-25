На десяти подмосковных дорогах отремонтировали освещение

25 февраля 2026, 11:52

Линии освещения починили специалисты Мосавтодора на региональных дорогах в десяти округах Московской области. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.





Работы провели в пяти городах и пяти малых населённых пунктах.





«В городской черте освещение восстановили на улице Антипова в Егорьевске, на Московском шоссе в Серпухове, на улице Набережная в Солнечногорске, на проспекте Мира во Фрязине и на улице Первомайская в Ивантеевке», — говорится в сообщении.