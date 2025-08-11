В Кемерове отремонтируют центральный спуск на набережной реки Томь

11 августа 2025, 12:19

Фото: iStock/LexisJan

В Кемерове приступили к реконструкции центрального спуска на набережной реки Томь. Об этом сообщат «Сiбдепо» со ссылкой на главу города Дмитрия Анисимова.





По данным издания, речь идёт об участке у памятника Воинам-кузбассовцам. Сейчас рабочие уже начали монтировать защитное ограждение вокруг будущей стройплощадки. В ближайшие дни начнутся работы по разборке старой лестницы.



Планируется полностью заменить спуск к реке и привести в порядок порядка двух тысяч квадратных метров окружающей территории. Работы будут завершены до конца 2026 года.



Тем временем мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о завершении основного этапа благоустройства набережной на месте бывшего Тушинского аэродрома, пишет Агентство городских новостей «Москва».





«В районе Покровское-Стрешнево завершился основной этап благоустройства набережной. Теперь протяженность общедоступной территории достигла 1,5 км. Она находится рядом с новым жилым комплексом на месте бывшего Тушинского аэродрома», — написал Собянин в своем Telegram-канале.