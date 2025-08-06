В Волоколамске на время капремонта плотины возвели защитную дамбу
На городской плотине Волоколамска на время капремонта построили защитную дамбу. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.
Качество работ по капремонту гидротехнического сооружения проверили глава муниципалитета Наталья Козлова, сотрудники администрации и представители подрядной организации.
«Работы выполняются по установленному графику. Лично контролирую каждый этап», – заверила Козлова.Капитальный ремонт проводится для безопасного использования гидротехнических сооружений. Строители уже залили плиты быстротока и приёмного ковша.
Сейчас рабочие устраивают арматурный каркас обратных стен гидросооружения. На очереди – заливка бетонных плит, засыпка пазух котлована и благоустройство прилегающей территории.