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В Волоколамске на время капремонта плотины возвели защитную дамбу

Фото: пресс-служба администрации Волоколамского м. о.

На городской плотине Волоколамска на время капремонта построили защитную дамбу. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.



Качество работ по капремонту гидротехнического сооружения проверили глава муниципалитета Наталья Козлова, сотрудники администрации и представители подрядной организации.

«Работы выполняются по установленному графику. Лично контролирую каждый этап», – заверила Козлова.
Фото: пресс-служба администрации Волоколамского м. о.
Капитальный ремонт проводится для безопасного использования гидротехнических сооружений. Строители уже залили плиты быстротока и приёмного ковша.

Сейчас рабочие устраивают арматурный каркас обратных стен гидросооружения. На очереди – заливка бетонных плит, засыпка пазух котлована и благоустройство прилегающей территории.


Лора Луганская

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