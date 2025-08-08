В Подмосковье формируют план благоустройства дворов и пешеходных зон на 2026 год
Видео: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
В муниципалитетах Подмосковья началась подготовка адресных списков объектов, которые войдут в программы «Пешком» и ремонта дворовых территорий на 2026 год, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
По словам заместителя председателя правительства региона — министра по содержанию территорий и госжилинспекции Владислава Мурашова, уже составлены предварительные перечни, а сейчас идет финальный этап — расчёт смет, разработка схем и геодезических планов. Это позволит определить точную стоимость работ и утвердить окончательные списки адресов.
«Вместе с тем представители администраций округов сейчас на регулярной основе проводят встречи с жителями, чтобы учесть их пожелания и согласовать весь перечень работ», — подчеркнул заместитель Председателя Правительства Московской области - министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.Представители администраций проводят встречи с жителями, чтобы согласовать будущие проекты и учесть предложения. В программу благоустройства дворов входят установка малых архитектурных форм, замена бордюрного камня, обустройство парковок и обновление дорожного покрытия.
Свои предложения можно направить в администрацию муниципалитета, указав адрес и необходимые виды работ. Объекты, не попавшие в план на 2026 год из-за лимита финансирования, будут включены в планы 2027–2028 годов.