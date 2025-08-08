В Подмосковье формируют план благоустройства дворов и пешеходных зон на 2026 год

08 августа 2025, 09:12

Видео: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

В муниципалитетах Подмосковья началась подготовка адресных списков объектов, которые войдут в программы «Пешком» и ремонта дворовых территорий на 2026 год, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.





По словам заместителя председателя правительства региона — министра по содержанию территорий и госжилинспекции Владислава Мурашова, уже составлены предварительные перечни, а сейчас идет финальный этап — расчёт смет, разработка схем и геодезических планов. Это позволит определить точную стоимость работ и утвердить окончательные списки адресов.



«Вместе с тем представители администраций округов сейчас на регулярной основе проводят встречи с жителями, чтобы учесть их пожелания и согласовать весь перечень работ», — подчеркнул заместитель Председателя Правительства Московской области - министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.