Ремонт шести зданий Гжельской школы в Раменском округе завершат к 1 сентября
Видео: Раменский медиацентр
Шесть зданий Гжельской школы Раменского муниципального округа примут учеников 1 сентября. О подготовке к новому учебному году рассказала директор Гжельской школы с изучением дисциплин художественно-эстетического цикла Галина Христенко.
«В первом здании завершили ремонт фасада, системы отопления и замену оконных блоков на пластиковые. В здании №2, построенном в 1963 году, впервые за проводят столь масштабное благоустройство территории. Рабочие уложат свыше 3 тыс. кв. м. асфальтового покрытия, обустроят новые цветники и газоны. На обновлённой территории появятся зоны для занятий по безопасности дорожного движения с разметкой, площадки для уроков физкультуры и ОБЖ. Вдоль центральной аллеи создадут благоустроенные зоны отдыха. Внутри здания модернизируют гардеробную систему, красят стены», – отметила Христенко.В прогимназии на территории Гжельского кирпичного завода установят новое ограждение для безопасности детей.
В детсаду №37 поселка Речицкого фарфорового завода уже отремонтировали системы водоотведения и канализации на кухне и в туалетах. Сейчас ведутся утепляют и обновляют фасад здания.
В детском саду №44 села Гжель покрасили стены и спортивное оборудование, благоустроили территорию. Вместе с Раменским водоканалом создают централизованную систему водоотведения.