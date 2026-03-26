Строительство нового корпуса школы №9 в Одинцове завершат в 2027 году
Пристройку к школе №9, рассчитанную на 550 учеников, возводят на Северной улице в Одинцове. Сдать объект в эксплуатацию планируют в 2027 году. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
Общая площадь нового корпуса составляет более девяти тысяч квадратных метров, Строительство ведётся по подмосковной госпрограмме.
«Сейчас на объекте обустраивают фасад и кровлю, занимаются кладкой внутренних стен и установкой перегородок, монтируют систему отопления и воздуховоды», — говорится в сообщении.В пристройке предусмотрены универсальные и специализированные учебные кабинеты, спортивный и актовый залы, медпункт, столовая, информационно-библиотечный центр и административные помещения.