Строительство нового корпуса школы №9 в Одинцове завершат в 2027 году

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Пристройку к школе №9, рассчитанную на 550 учеников, возводят на Северной улице в Одинцове. Сдать объект в эксплуатацию планируют в 2027 году. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.



Общая площадь нового корпуса составляет более девяти тысяч квадратных метров, Строительство ведётся по подмосковной госпрограмме.

«Сейчас на объекте обустраивают фасад и кровлю, занимаются кладкой внутренних стен и установкой перегородок, монтируют систему отопления и воздуховоды», — говорится в сообщении.
В пристройке предусмотрены универсальные и специализированные учебные кабинеты, спортивный и актовый залы, медпункт, столовая, информационно-библиотечный центр и административные помещения.
Лев Каштанов

