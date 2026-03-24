В Апрелевке возобновили строительство путепровода с новым подрядчиком

24 марта 2026, 13:29

оригинал Фото: пресс-служба администрации Наро-Фоминского г.о.

Работы по строительству путепровода над железной дорогой возобновили в Апрелевке. На объект вышел новый подрядчик: контракт с предыдущим расторгли из-за срыва сроков. Об этом сообщает пресс-служба Наро-Фоминского городского округа.





Сейчас площадку расчищают от снега и наледи, затем рабочие приступят к переносу инженерных коммуникаций, возведению подпорных стен, устройству освещения и установке шумозащитных экранов.





«Важно не только наверстать упущенные сроки, но и обеспечить высокое качество работ. Реализацию этого проекта мы держим на особом контроле», — заявила замглавы округа Елена Кузнецова.