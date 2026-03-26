В Королёве началось строительство многоуровневого паркинга
Девятиэтажный паркинг, рассчитанный на 488 машин, начали строить на территории жилого комплекса «Космический Квартал» в Королёве. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
Объект возведут у жилых домов на пересечении улиц Советская и Лесная.
«Общая площадь паркинга составит 15 600 квадратных метров, въехать и выехать можно будет через автоматические шлагбаумы. С двух сторон здания сделают лестницы и установят лифты. А на первом этаже, помимо места для парковки, откроют станцию техобслуживания на две машины. Кроме того, там предусмотрены три коммерческих помещения площадью более 80 квадратных метров», — говорится в сообщении.Завершить строительство и сдать паркинг в эксплуатацию планируется в 2027 году.