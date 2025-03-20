В Кемерове планируют демонтировать старый Коммунальный мост

Согласно свежим данным опроса ВЦИОМ, 23% россиян в течение последних двух лет пробовали сменить своего мобильного оператора, сохранив при этом номер телефона. При этом абсолютное большинство респондентов (98%) осведомлены о возможности такой смены. Об этом пишет РИА Новости.