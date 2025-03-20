В Кемерове планируют демонтировать старый Коммунальный мост

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Глава Кемерова Дмитрий Анисимов рассказал о планах демонтировать старый Коммунальный мост, который располагается вдоль Кузнецкого моста. По его словам, эти работы будут стоить около 900 млн рублей.
«В настоящий момент мы занимаемся поиском финансирования выполнения этих работ. Стоимость данных работ около 900 млн рублей», — приводит «Сiбдепо» слова Анисимова.
Глава города также добавил, что проект демонтажа старого моста уже прошел необходимую экспертизу.
Ранее сообщалось, что в Кемерове началось строительство центра высокотехнологичного протезирования, где будет проводиться комплексная реабилитация. Его построят на средства инвестора. Работать центр будет на базе Кузбасского реабилитационного центра.
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Элина Позднякова