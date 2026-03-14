В Петербурге спасли пятерых провалившихся под лёд рыбаков

Спасатели эвакуировали пятерых рыбаков с отколовшихся льдин в Финском заливе
Фото: Istock/Vladimir Razguliaev

Сотрудники Поисково-спасательной службы Санкт-Петербурга эвакуировали пятерых рыбаков, которые провалились в трещины на льду Финского залива. Об этом сообщает городское управление МЧС.



В районе Толбухина Маяка двое любителей подлёдного лова на мотособаке угодили в трещину ледового поля. Техника ушла под воду, сами мужчины не пострадали — спасатели доставили их на берег.

Позже аналогичный случай произошёл в Кронштадтском районе, где помощь потребовалась ещё троим рыбакам, также провалившимся под лёд. В ведомстве настоятельно рекомендуют жителям не выходить на обледеневшие водоёмы и не рисковать жизнью.

Ранее сообщалось о происшествии под Калининградом, где спасатели эвакуировали 61 рыбака с дрейфующей льдины.

Ольга Щелокова

