В Кемерове полным ходом идёт строительство нового кампуса «Школы 21»
В Кемерове продолжается возведение нового кампуса «Школы 21». Стройплощадку лично посетил глава Кузбасса Илья Середюк, пишет «Сiбдепо».
Отмечается, что новая школа станет частью нового архитектурного облика Кемерова.
«Рядом строят современный театр и гостиницу, благоустраивают набережную Искитимки. Десятки тысяч людей ежедневно проезжают мимо, поэтому внешний вид здания имеет особое значение», — говорится в статье.
Известно, что архитекторы разработали сразу несколько вариантов фасада. Здесь установят панорамное остекление и объёмные элементы.
Школа будет представлять собой целый кампус с собственной входной группой и козырьком. Также здесь появится новая благоустроенная территория. Полностью завершить строительство поанируют во втором квартале 2026 года.
Тем временем в Дмитровском районе столицы построили новый детский сад. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на заместителя столичного мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова.
«На ул. Лобненская завершилось строительство детского сада для 250 воспитанников. В здании площадью почти 5 тыс. кв. м обустроили 10 групповых ячеек, музыкальный и два спортивных зала. Девелопер передал здание в систему столичного образования, детский сад уже начал работу», — приводит издание слова Ефимова.
В детском саду есть стоянка для колясок и велосипедов. Кроме того, здание адаптировано для маломобильных граждан. На прилегающей территории установили 10 прогулочных зон для воспитанников учреждения с песочниками, горками и теневыми навесами.