В Дубках строят первый в России фельдшерско-акушерский пункт с помощью 3D-печати

11 сентября 2025, 12:55

В поселке Дубки Одинцовского округа близится к завершению строительство нового фельдшерско-акушерского пункта. Особенность объекта — использование технологии 3D-печати, впервые для социального здания в стране, рассказали в Минстрое Московской области.

​Фото: пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области



На сегодняшний день смонтирован стальной каркас, утеплена «коробка» здания, ведутся работы по фасаду и кровле. Внутри устанавливают перегородки и инженерные системы. 3D-печать позволяет создавать несъёмную опалубку, которая потом заполняется теплоизоляцией, что ускоряет строительство и повышает его качество.В новом пункте разместят кабинеты фельдшера, смотровую, процедурную, прививочный кабинет, палату для пациентов и помещения для персонала. Площадь объекта — около 100 квадратных метров. Здание оснастят современным медицинским оборудованием, а рядом появятся озеленённая парковка территория.Пункт сможет обслуживать более тысячи человек. Завершить работы планируют в 2025 году.